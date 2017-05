Monnikenwerk: Sok op het slagveld

Deze week struinden wijzelf met vrienden rond over een voormalig slagveld waar op één dag meer dan 42.000 strijdkrachten de dood vonden. Een vriendin fotografeerde een in het veld liggende sok en we fantaseerden over hoe lang de restanten en bezittingen van gesneuvelden in de omgeving van Waterloo te vinden waren. Een enorme piramide tekent het landschap en een modern 'memorial 1815' waar je in notabene 4D de slag kunt ervaren, is ondergronds opgetrokken. We passeerden een landweggetje dat alleen toegankelijk was voor een toeristentrein. In totaal zijn er op en rond het slagveld vier 'attracties' te vinden. Hoe gepast is de term 'attractie'? Gruwelijk treurig is dat niet passender? Zoals in het kermen der gewonden van De slag bij Waterloo een pianostuk van Johan Wilhelm Wilms? Met dezelfde vriendin luisterden we fragmenten.