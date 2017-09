Monnikenwerk: Lofzang op de liefde

weblogHet lijkt alsof er altijd gedoe is over God. Afgelopen week nog bij het Zeeuws Nazomerfestival. De auteur Heleen Verburg distantieerde zich vorige week maandag van de uitvoering 'Een nieuwe God' . Begin deze week las zij met acteur Peter de Graef de tekst zoals zij die geschreven had. Ik woonde haar lezing en een try-out van 'Een nieuwe God' bij.

Fascinerend dat het stuk waarover gedoe is ontstaan vrijwel start met de strofe: "Een woord van mij. Een woord van jou terug. Hoe diep landt het in een ander? Niet. Men denkt contact te hebben. Maar het is er niet." Kan zoiets zijn voorgevallen tussen het schrijven van de tekst en het tot stand komen van de uitvoering? Dat er een misverstand tussen auteur en regisseur is geboren uit de illusie elkaar te begrijpen?

Heleen Verburg legt uit dat zij met het stuk refereert aan het Bijbelboek Jona en dat het vooral over liefde gaat. Het is een tweespraak tussen de onwillige profeet die geen zin heeft om de mensen in Nineve de waarheid te zeggen en zijn God. Om een vreselijke storm tot bedaren te brengen wordt hij over boord gekiept van een schip waarmee hij God en zijn opdracht denkt te kunnen ontvluchten. Het verhaal gaat dat Jona door een grote vis wordt verzwolgen. Dat is het startmoment van de voorstelling. De ik-figuur is een mokkende profeet. Zijn tegenstem is van de GeLiefde.

Overschreeuwd

In de uitvoering van Stefan Perceval komen méér dan twee personages voor. Het idee dat de tegenstelling tussen de profeet én de God mondiale misverstanden en conflicten over godsbeelden weerspiegelt, komt tot uiting in een méérstemmig verhaal. Waar Jona twijfelt of refereert aan oud zeer wordt hij letterlijk overschreeuwd door personages die zijn woorden kracht bijzetten. Bij de try-out begreep ik weinig van het stuk. Ik schreef het toe aan de geluidskwaliteit. In de kerkelijke akoestiek werd samenspraak een onbegrijpelijke kakafonie.

Bij de lezing kreeg ik de rode draad van het verhaal te pakken. Een dialoog durf ik het niet te noemen. Want de mokkende profeet gooit er echt het bijltje bij neer. Waar hij aanvankelijk nog voor God open lijkt te staan vervalt hij tot twijfel, wrok, moedeloosheid en eenzame wanhoop. God, GeLiefde genoemd, vertelt een eigen verhaal: over liefde en het wonder van de schepping, de mens en de wijze waarop die liefde voortplant. Poëtisch, soms meeslepend. Maar wat ik er 'the morning after' vooral van over heb gehouden is dat beide personages, God en profeet zich van elkaar hebben vervreemd. Elkaar hevig zijn kwijtgeraakt.

Menselijkheid