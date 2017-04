Monnikenwerk: Gruwelijk gas

blog Monnikenwerk: Bingo

7 maart MIDDELBURG De man wiens naam met vijf medeklinkers begint, strompelt over het terrein. Ik zie voor het eerst dat hij slecht loopt. Welk souvenir zou hij op zijn vlucht hebben meegenomen? Een kogel in zijn been, zoals die andere man in het AZC Middelburg? We begroeten elkaar. "Ik ben van de fiets gevallen", maakt hij duidelijk en hij is op weg naar de dokter. De les basaal Nederlands heeft vanmiddag twee cursisten minder, want zijn vriend gaat met hem mee.