Monnikenwerk: Eten in de kerk

Een paar weken geleden reden wij in Zeeuws-Vlaanderen vanaf de kust Zuidzande in waar we stuitten op Céleste, een horecagelegenheid in een voormalig kerkgebouw. Het vervulde me met een soort van spijt dat we al lekker hadden gegeten met uitzicht op zee. Sinds ruim twee jaar runnen Andy de Meester en Greetje Huyghe deze brasserie. Het gebouw is al twintig jaar niet meer in gebruik als kerk, er was eerst een zaak in antiek en brocante gevestigd en later horeca. "Na de overname in 2015 hebben we het interieur veranderd en het aantal stoelen in het restaurant gereduceerd, zodat er meer ruimte en een relaxte sfeer ontstond. De oude ramen zijn behouden evenals het originele plafond, de originele lampen en de kerkvloer. In de brasserie ontvangen we wel gasten die bij reservering vragen of zij op het plaatsje kunnen zitten 'waar zij vroeger in de kerk met hun mama zaten'. We krijgen ook verhalen te horen van mensen die hier zijn gedoopt of getrouwd, sommigen laten foto's achter. Mensen zijn verwonderd als ze binnenkomen. Er hangt ook nu nog een speciale sfeer, alsof de rust van de kerk is gebleven."