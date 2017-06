Werk, werk

Natuurlijk

22 mei Er loopt een meikever door de kamer. Onze schildpadkat volgt hem op de voet. Nieuwsgierig tikt de kat met haar pootje tegen het beestje aan. De rug gekromd, kopje scheef en oren naar voren gespitst. Iedereen weet hoe dit verhaal zal aflopen. Noodlottig voor de kever. Mijn dochter grijpt in. Ze pakt een papiertje, verleidt de gevleugelde vriend om deze weg te kiezen en leidt hem zo weer naar zijn vrijheid in de grote buitenwereld. Als je jaren in het donker van de Zeeuwse klei hebt gewroet om vleugels te kweken mag je een handje geholpen worden.