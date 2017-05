Lang geleden woonde ik in Letland. Het land was nog maar kort onder de knoet van de Russische overheersing vandaan. Na wat speurwerk bleek dat je op de meest onmogelijke tijden met je emmertje afval buiten moest staan. Vervolgens moest je zelf je afval in een langskomende wagen gooien. Het bood een troosteloze aanblik: samen met mensen uit je blok langs de kant van de weg verkleumd staan wachten. Ieder een emmertje vuilnis in zijn armen terwijl de natte sneeuw op onze winterjassen smolt.

In Italië vind je het schoonste en het lelijkste. In het prachtige Florence zijn grote vuilniswagens onmogelijk. Vuilnis gaat per boot. Je hangt je vuilnis een paar keer per week in een zakje aan je hek of deurklink. 'Iemand' haalt het op en stopt dat in een kleine handkar. Al die handkarren gaan richting een boot, die het naar een onmetelijke afvalberg brengt. Uiteindelijk misschien zelfs naar Napels. De afvaldiensten daar waren van de maffia en bergen vuilnis stapelden zich op in de straten.

In Japan is afval iets wat uitsluitend van jou is. Je laat het nergens achter. Treinen kennen geen afvalbakjes en zijn brandschoon. Op straat ligt geen papiertje.

Bij ons? Gisteren zaten we op een verjaardag met mensen uit verschillende plaatsen in het land. Conclusie: geen plaats is gelijk. Ondergronds, bovengronds, met een pasje, zonder pasje. Plastic wordt daar wel opgehaald en daar weer niet. In de ene gemeente is een schillenboer in de andere gemeente zijn schillen ten strengste verboden. Soms wordt het gewogen, soms tellen ze de malen dat u de ondergrondse klep beweegt. Soms is het gratis. Overal is het anders, niemand begrijpt het en er zijn 100 categorieën, evenveel uitzonderingen en overal regels, vooral veel regels.

Zovele landen, zovele verschillen en ook gelijkenissen. Afval is cultuur, geld, ingewikkeld en op de optimale oplossing ervan wacht iedereen.