Schoon en onverwacht

De muzikanten hadden naar muziek uit alle windstreken en alle tijden geluisterd. Het resultaat brachten ze in vele grote en overbekende zalen in Nederland en België. Overal was er lof. Plots waren ze ook in Hulst, in een piepklein kerkje waar ik nog nooit was geweest. De protestantse kerk, waar ik ontelbaar vaak langs was gelopen in mijn jonge jaren. Schone onverwachte zaken: ook dat is Vlaanderen. De muziek was meeslepend, opzwepend, indrukwekkend, zwaar en licht en raakte iedereen. Flying Horseman bracht de ruiters van de Apocalyps en de ijle engelachtige hoop op dezelfde tonen binnen en raakte iedereen die er was. Muziek zoals muziek bedoeld is en die alleen in Vlaanderen kan ontstaan.