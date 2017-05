Op het podium op het Piazza del Duomo in Milaan stond hij tussen een Columbiaan en een Siciliaan. De eerste Nederlander die dit kan zeggen. Drie weken helse uitputtingsslagen, gekonkel en drama gingen daaraan vooraf. Chapeau! Na 1968 en 1980 kan 2017 worden bijgeschreven in de annalen van de wielerhistorie van ons land.

Laten we eerlijk zijn: als Zeeuwen beschikken we veelal niet over roze brillen. In deze provincie zie je veel gefronste wenkbrauwen, afkeurende voorhoofdrimpels, en minzame knikjes.

Bij het woord ‘passie’ begint de gemiddelde Zeeuw al ongemakkelijk op zijn stoel te draaien en bij het horen van het woord ‘droom’ wordt een kruis geslagen.

Maar dat is de buitenkant. Wie de Zeeuw kent, weet dat onder al die conventies, eeuwenlange zuinigheid en afgepastheid een vuur smeult dat met de juiste wind en de juiste brandstof op kan laaien tot grote hoogten.

Wielrennen is zo’n brandstof die het vuur doet aanwakkeren. Iedere Zeeuw moest ooit op een fiets met windkracht tien naar huis in deze provincie en snapt dat wielersport een echte sport is. Wielerfans zijn er hier overal, en overigens ook de wielerfanaten. We halen de Tour, de Giro en de Cyclocross naar Zeeland onder het mom van economisch voordeel, maar zelfs als het geen cent zou opleveren, zouden we het nog doen.

Zeeuwen fietsen en ze zijn er dol op. Vijf mei was de start van de Giro en Eurosport bezat de exclusieve rechten. In Zeeland was die Giro niet te volgen.

Op onze nationale tv en op de Vlaamse tv evenmin. Voor een volkssport is dat uiteindelijk de dood in de pot. Vele rekensommen laten vermoedelijk zien waarom het nu voordelig of gunstig is zaken zus of zo te doen. Exclusieve rechten verkopen, uit het zenderpakket halen, etc.