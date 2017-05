Natuurlijk

Later op deze mooie meidag komt meneer B. binnen. ,,Ik heb een jonge uil gezien”, zegt hij met een jongensachtige twinkeling in zijn ogen. Hij verhaalt over een hoop gefladder in een boom en de jonge uil die hij daarna zag. Die leek uit het nest gevallen en had uiteindelijk na woest geworstel en gefladder op een lage tak weer zijn balans gevonden. Een eind uit de buurt van de katten gelukkig.

We lopen naar buiten, de man, de dochters en ik. Na eindeloos turen zien we het uilskuiken zitten. In dezelfde kleur als de stam: een prachtige jonge ransuil. De uilen kwamen toen de muizen kwamen, de muizen kwamen toen er genoeg voedsel was voor hen. Dat was jaren geleden toen we de gifspuit hadden opgeborgen en het een vrolijke beestenbende mocht worden in onze tuin. Een libel met een blauwe stip op haar lijf landt nu op mijn schouder en zet zo een schitterende punt achter dit verhaal.