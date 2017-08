Hartversterkend

column De digitale dood

10 juli Op onze dijk wonen we broederlijk naast elkaar en als we elkaar kunnen helpen, doen we dat. We leven met elkaar en delen lief en leed. Op den buiten is er alle ruimte voor honden en naast vriendelijke mensen wonen er dan ook vriendelijke honden. Afscheid nemen van zo'n dier is moeilijk of het nu om een kat of een hond gaat. Onlangs bleek echter dat het bij een hond toch een stuk moeilijker ligt.