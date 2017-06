Een omweg waard

columnOm half acht word ik verwacht. Voor alle zekerheid neem ik mijn tandenborstel en ander gerief mee. Meneer B. achteraf instrueren wat mee te nemen, leidt vermoedelijk tot teleurstelling en ergernis aan beide kanten. Het huishouden is geen toonbeeld van orde en strakke indelingen. Gek genoeg is de rest van mijn familie wel voorzien van het opruim-gen. Overgeorganiseerd zijn ze, zou ik zelfs durven beweren. Ik dacht aan mijn overblijfkoffertje en ben trots op mijn chaotische zelf.

Meneer B. rijdt me naar mijn afspraak met meneer v.d. K., met wie ik al geruime tijd een relatie heb. Een goede relatie, ook meneer B. is die mening toegedaan. Dat is in dit soort zaken toch belangrijk. Om kwart over zeven zijn we er. Ik geef meneer B. een kus en zeg dat ik wel zal bellen als hij me kan komen ophalen.

Ik ben niet de enige met een afspraak hier. Twee jonge jongens zitten ook te wachten. We doen allemaal een sexy blauw hemd aan en even later wordt mijn bed richting OK gereden. Terwijl ik op mijn ruggenprik lig te wachten, vertelt één van de jongens waarom hij een volledige narcose wil: gruwelijke verhalen over zijn ruggenprikhistorie. Misschien moeten ze in die zaal oortelefoontjes overwegen met een rustgevend muziekske.

De dame die de prik moet uitdelen, stelt zich voor als de slaapdokter. Nadat ik voor de honderdste keer de vraag heb beantwoord waarom ik hier ben en wat er gaat gebeuren, loopt het gevoel langzaam uit mijn lijf. Even later zie ik op een scherm de binnenkant van mijn knie en het probleem waarom ik hier lig. Meneer v.d. K., de orthopeed, spreekt bemoedigende woorden terwijl hij vakkundig werkt aan mijn terugkeer in het land der wandelenden.