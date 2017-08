De Ringintendant

ColumnEentje ligt er achterin met haar hoofd achterover. De ander dreigt opzij te vallen, maar de gordel houdt haar in het gareel. Vanuit Eindhoven op weg naar huis. De studentenkamer is fris geschilderd.

De ring van Antwerpen ligt voor ons. De ring was in de jaren zestig van de vorige eeuw een antwoord op het toegenomen verkeer. Een halve eeuw (aangelegd in 1969) en een veelvoud aan verkeer later is het een dagelijks verkeersinfarct. Er moest iets bij wisten ze, maar wat en hoe was nog niet geheel duidelijk: Ringland, de Lange Wapper of de Oosterweelverbinding.

Maar het duurde lang voordat ze eruit kwamen in België. Zoals wel vaker het geval is. Jaren van soebatten volgden zonder een besluit. Ringland was een sympathiek initiatief, ze wilden de ring overkappen en groene parken op de daken maken. Uiteindelijk besloten ze in maart dit jaar voor de Oosterweelverbinding (een extra Scheldetunnel/-kruising) en groene overkappingen. Een Belgische oplossing waarbij je kool en geit probeert te sparen.

Binnenkort worden er van 6 tot 13 september zelfs Ringdagen in Antwerpen georganiseerd om de uitvoering van de overkappingen met de burgers te bespreken. "Trekt A bakkes open" noemen ze dat op Antwerpse wijze. 400 hectare stad moet er bijkomen. De ring is opgeknipt in zes delen en zes ontwerpteams gaan nu samen met de burgers aan de gang. Een meer dan boeiend proces. Er is zelfs een "intendant" gekozen die het geheel in goede banen moet leiden, een ringintendant.

Ik rijd al ruim drie decennia deze ring. Een geroutineerde ringrijder. Ik zou de ring het liefst mijden maar dat is hier onmogelijk. De reis via bus en Westerscheldetunnel is geen optie: veel te lang en veel te duur. Alleen de Bredabus is een alternatief. Lijn 19 is de navelstreng voor Zeeuws Vlaanderen. Een lijn naar kennis en ontwikkeling.