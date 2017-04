Als de woorden op zijn

Het brok in mijn keel laat zich moeilijk wegslikken. Ik stop een kaartje in de bus bij een meisje dat, uitbehandeld, slechts nog dat wilde: Een bak met lieve kaarten. De postbode komt noch vandaag noch morgen.

'Een kus en een knuffel', schreef ik. Hoewel ik het meen uit de grond van mijn hart ben ik me tegelijkertijd bewust van de bijna stuitende onmacht in deze woorden.

Ik zou haar woorden van hoop, woorden van genezing willen aanreiken. Een wereld tevoorschijn toveren waarin meisjes van 15 niet hoeven te lijden. Waarin ze mogen dromen, mogen dollen, mogen feesten, mogen vechten met hun moeders, mogen gieren met hun vaders, hun diploma mogen ophalen in te warme aula's en vervolgens de wereld in mogen trekken, mogen struikelen en mogen vallen maar waarin ze uiteindelijk altijd weer opstaan.

Bij gebrek aan die woorden geef ik haar een teken van leven en een welgemeende groet. Op de rand van haar leven is dát het enige dat er voor haar nog toe doet. Daarmee laat ze ons in alle oprechtheid en eenvoud zien dat wanneer alles ophoudt slechts het meest basale menselijke contact het belangrijkste is. Ze houdt ons een spiegel voor. Voor wie daarin durft te kijken. Ze is de prachtige vrouw uit een lang geleden verloren gegaan verhaal. Een Romeinse of Griekse godendochter. Een inspirerend mens, ook al ik ken ik haar alleen uit de verhalen. Een Koninklijke dame die oog in oog met een monster met een eenvoudige vraag ons tot nadenken stemt. En een majestueuze indruk maakt.