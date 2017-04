’t Haot deu!

Zaterdag 8 juli gaan we ouderwets knallen met de Lamaketta’s en daar heb ik verschrikkelijk veel zin in. Het is meteen een heel festival geworden, zo komt op vrijdagavond 7 juli Rowwen Hèze. Vanavond staan ze toevallig in het Scheldetheater met een schitterende voorstelling over Pinkpop, maar bij ons komen ze in hun dialect de boel buiten op stelten zetten.

Op zaterdag staat in ieder geval onze muzikale zielsverwant uit Middelburg Danny Vera op het podium en we zijn volop bezig om het programma verder in te vullen. Als we mensen over het hoofd zien: we houden nog de Balladeparade: een festival waarbij je als muzikant of act een plekje op het festival kan winnen. Het maakt niet wat je doet, want op zondagmiddag houden we een straattheatermiddag en dan is alles mogelijk.