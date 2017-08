'Iemand van 16 verdient maar drie euro per uur?'

COLUMN MAIKEL HARTEOp vakantie mag ik graag boodschappen doen. De supermarkten in Frankrijk en in Italië en misschien ook wel in Spanje zijn eigenlijk niet te vergelijken met die in Nederland.

Ze zijn er vaak vele malen groter en ze hebben er echt van alles. Van kleding tot tuinmeubelen, van laptops tot speelgoed. En eten natuurlijk. Ik mag graag rondhangen bij de visafdeling. Moten verse tonijn, scampi’s, inktvissen en allerlei soorten die ik niet herken en waarbij ik met google translate probeer te achterhalen wat voor vis het is.

Van de week lag er een hele zwaardvis in het ijs: pesce spada in het Italiaans. Niet dat ik hem meegenomen heb, want ik zou niet weten hoe ik het klaar moet maken, maar het is wel leuk om te zien. Ik geniet van het schouwspel van zo’n dame die de bestellingen opneemt en de longen uit haar lijf schreeuwt als een klant niet snel genoeg de net ingepakte sardines op komt halen.

Opvallend is trouwens dat je in die supermarkten veel dames ziet en dan bedoel ik dames van alle leeftijden, terwijl je in Nederland bijna alleen maar jonge meiden achter de kassa’s ziet. In Nederland ben je met twintig jaar wel zo’n beetje uitgewerkt bij de supermarkt, terwijl ik op vakantie dus alle leeftijden tegenkom.

Hoe komt dat nou toch? Ik raakte erover in gesprek met mijn Italiaanse buurman van twee caravans verderop. Hij was verbaasd te horen dat er in Nederland zoiets bestaat als het minimumloon en dat dit ook al voor de jeugd geldt. Hij vroeg wat iemand van zestien in Nederland dan moet verdienen?