columnAls er iets is dat ik niet begrijp, dan is het agressie. Ik heb nog nooit iemand in m’n leven geslagen, alleen als ze mijn vrouw en m’n kinderen iets aan zouden doen, zou ik misschien tot geweld in staat zijn.

Daar ben ik één keer dichtbij geweest toen m’n dochter, ze was toen zeven, huilend bij me kwam, omdat een grote meneer haar skelter had afgepakt. Ze was door een man van haar skelter afgehaald en die man was er zelf op weggereden. Het gevoel dat ik toen kreeg was ongekend. Ik er meteen achteraan; de skelter vond ik in een straatje, maar de boosdoener zag ik nergens. Gelukkig maar, want ik vrees dat als ik hem was tegengekomen ik voor het eerst gewelddadig was geworden.

Het was een soort oergevoel: het gevoel van een leeuw bij wie ze aan de welp waren gekomen. Het kwam echt uit m’n tenen. Ik was verbaasd dat ik dat in mij had, maar verder heb ik dat dus nooit.

Ik snap dus helemaal niets van vechtpartijen in cafés, tussen buren, in het verkeer en ik snap al helemaal niet dat je iemand in elkaar wilt slaan omdat die persoon op iemand van hetzelfde geslacht valt.

Na de mishandeling van het homostel het afgelopen weekend in Arnhem, is het al de hele week in het nieuws. Politici maakten deze week een statement door hand in hand naar de formatieonderhandelingen te komen. Terecht. We moeten echt laten zien dat we dit als samenleving niet pikken. Ik wilde ook een statement maken door T-shirts te laten drukken. Ik had de tekst ‘Blijf met je poten van onze poten’, maar m’n vrouw vond hem te grof. Het is oprecht goed bedoeld.

Niet dat ik homo ben, maar het is net als vroeger met de rokers op de PSD-boten. Ik rookte niet, maar het was bij de rokers veel gezelliger dan in de niet-rookruimte. Zo is het ook met homo’s. Ik ben hetero, maar het is bij de homo’s vaak veel gezelliger dan bij de hetero’s. Al was het maar omdat ze niet zo snel agressief worden. Stand up!