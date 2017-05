Zomerklaar

COLUMNBegin bij de tenen. Kijk er goed naar. Zijn de nagels ietwat geel uitgeslagen? Bevinden er zich laakbare haartjes op de grote teen? Hup, aan de slag met nagelvijl en -knippertje. Haal het scheermesje (waarover later meer) over de grote teen.

Dan de nagels. Diep een flesje nagellak op en lakken maar. Check ook even de voetzolen en indien nodig neem dan uw toevlucht tot antischimmelcrème, eeltrasp, likdoornpleisters, klovenzalf, wrattenpen of kalknagelolie.

Tijd voor de benen: de eerste grote ontharingsuitdaging van dit project. Helaas, het is inmiddels te laat om het oppervlak te laseren: er rest slechts het bescheiden scheermesje. Maar eerst: scrubben met een handschoen, crème of spons. Dan is er de keus uit meer dan 50 soorten mesjes.

Quote Mocht u tijd overhebben, dan zou u kunnen overwegen van de zon te genieten Maan Leo

Vrijheid van meningsuiting is best belangrijk, maar in mei is de prioriteit vrijheid van haar. Helaas is ook dat niet zaligmakend; pak daarom de zelfbruiner erbij en spuit, smeer of wrijf richting een gefingeerde zonvakantie. Vergeet ook niet de overige ledematen mee te nemen.

Nu wordt het interessant. Het kruis. Soms is het beter dit gebied aan professionals over te laten. Durft u het toch zelf aan, bedenk dan eerst naar welk tijdperk u wilt verwijzen. De weelderige jaren 70? De aangeharkte jaren 90? Het kale begin van deze eeuw? De keus is aan u, maar houd rekening met rode uitslag, ingegroeide haren, witte bultjes, pijnlijke stoppels en ander taai ongerief.