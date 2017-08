Tassen uitpuilend van net gekocht boeken en grootse plannen

Sommigen hebben hun ouders nog bij zich. Ook die moeten nog wennen aan hun nieuwe rol. Soms vergeten ze even dat ze hier in Middelburg zijn om een volgende fase in hun eigen bestaan en dat van hun kind in te luiden. Bij de receptie voeren ze gedachteloos het woord, zeggen uiteraard helemaal de verkeerde dingen terwijl hun zoons of dochters met de ogen rollen, allang klaar om afscheid te nemen van hun bemoeizuchtige opvoeders. In de winkels discussiëren de families eindeloos over de aanschaf van borden en bekers, kussens en dekentjes, opschrijfblokken en agenda's. Het is moeilijk in te schatten of de ouders hun kinderen een gunst doen door ze te helpen met verhuizen, of andersom.