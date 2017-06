Manvrouwding

COLUMN Boek

26 mei Deze maand tekende ik bij uitgeverij Nieuw Amsterdam een contract voor mijn derde boek. Het was een heuglijk moment met champagne en een triomfalistische foto op Facebook. Nu denkt u misschien dat hiermee de kous af is. Het manuscript is ingeleverd, de schrijver kan op haar lauweren rusten. Maar dat is een illusie.