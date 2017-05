Examenvrees

Eerlijk gezegd volg ik nu, 13 jaar na mijn eigen eindexamen, het examennieuws amper. Niet omdat het me niet interesseert. Nee, zelfs bij het lezen erover slaat de angst me weer om het hart. Ik kan met recht zeggen dat dit de vreselijkste tijd van mijn leven was.

U denkt nu vast: daar heb je Maan weer met haar hyperbolen. Maar anders dan bij nagenoeg al mijn columns, overdrijf ik ditmaal niet.

Eigenlijk kon er met mijn examens niks fout gaan; zelfs als ik voor elk vak een drie haalde, zou ik alsnog mijn diploma krijgen. Maar die wetenschap vermocht mijn zenuwen niet te kalmeren: ik was ten prooi aan totale ontreddering. Die twee weken zijn in een waas van blinde paniek voorbijgegaan. Ik heb amper gegeten of geslapen. De kledingstukken die ik tijdens de examens droeg heb ik later weggegeven; ik kon ze niet meer aan zonder opnieuw die stress te voelen.

Als ik terugdenk aan die periode word ik met terugwerkende kracht boos op het Nederlandse onderwijssysteem. Er moet toch een betere manier zijn om de vooruitgang van jongeren te testen dan ze allemaal in een stinkende gymzaal te proppen en ze voor de rest van hun leven te traumatiseren?