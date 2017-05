Afijn: het boek is af. Het contract getekend. Nu begint het echte werk. Redactiewerk. Schrijven is één ding, maar hérschrijven is weer heel wat anders. Voor schrijven is zelfdiscipline essentieel, maar voor herschrijven moet je in staat zijn je eigen ego van z'n voetstuk te trekken. Dat is niet makkelijk. Preciezer: dat is nog veel moeilijker dan het schrijven zelf. Er zal een ware kunstenaar nodig zijn om mijn trots van al zijn deuken te ontdoen.