(Anti)depressief

column Therapie

10 maart Dit was waar ik al drie jaar op had gewacht. Alle afgelopen lentes bleek ik te laat te zijn. Pas als het magische moment voorbij was, besefte ik dat ik in actie moest komen. Wekenlang bleef ik teleurgesteld dat ik het weer gemist had. Maar dit jaar was ik voorbereid. Het stond in mijn agenda. Ik hield de websites in de gaten.