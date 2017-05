Zo maak je korte metten met examenstress

Extra koolhydraten stapelen voor het examen is beslist niet nodig, zegt Martijn Katan, hoogleraar voedingsleer aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Leren of examen doen kost weinig brandstof. Een 18-jarige (gemiddelde van jongens en meisjes) verbrandt ongeveer 120 kcal per uur. ,,Evenveel als een uur staan praten op het schoolplein en een stuk minder dan een uur de hond uitlaten. Dus eet gewoon hetzelfde als op een normale schooldag. Of zelfs iets minder, want je krijgt geen gym op het examen." Als eten al stress kan verlagen dan is dat een puur psychologisch effect, denkt Katan. ,,Vraag je moeder om iets stressverlagends klaar te maken, zoals soep of je favoriete toetje van vroeger. Als jij en je moeder er allebei in geloven, werkt het."



Alsof de oma van Jolijn dat heeft aangevoeld. De vwo-scholiere uit Pijnacker teert deze examenperiode op haar favoriete chocoladekoekjes van Verkade, die oma speciaal nog even langs bracht.