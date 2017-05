Tijd om je in te smeren! Feitjes en fabels over zonnebrand

Het wordt warm en zonnig vandaag! Grote kans dat er in de tuin, op het balkon, in het park of op het terras wordt gezeten tijdens de lunchpauze of na het werk. Vergeet je niet in te smeren, want een rode, verbrande huid heb je zo. Maar welke factor pak je? En is die van vorig jaar nog wel goed? En bewaar je de flesjes wel in de koelkast? Feitjes, mythes en fabels over zonnebrand op een rij.

Zonnebrand mag je maar één jaar bewaren

De kwaliteit van een cosmeticaproduct loopt in de loop van de tijd terug. Dat geldt ook voor zonnebrand. Je flesje zonnebrand wordt bij gebruik geconfronteerd met zuurstof, warmte, vuil en UV-stralen. En dat is niet goed voor het product. Veel fabrikanten beweren dan ook dan je je zonnebrand na één zomer weg moet gooien, en een nieuwe moet kopen. Dat hoeft niet. De factor is weliswaar minder geworden, maar hij is niet verdwenen. Als je daar rekening mee houdt, bijvoorbeeld door een factor 30 te smeren alsof het een factor 15 is, dan kan die halve fles zonnebrand van vorige zomer nog prima een jaartje mee.

Dermatologen schatten in dat een SPF 30 na twee jaar is teruggelopen naar SPF 27 à SPF 28. Maar ga je uit van de helft van de originele factor, dan zit je altijd goed. Meestal staat er op de fles ook een symbool hoe lang het product houdbaar is, kijk maar eens naar het getal in een klein containertje. 24M staat voor 24 maanden. (bron: Kassa)

Zonnebrand in de ijskast houdt de factor langer in stand

Je zonnebrand bewaren in de ijskast zou de factor langer in stand houden. Dat klopt gedeeltelijk, want hitte kan invloed hebben op de kwaliteit van het product. Maar als je de fles vervolgens in je strandtas gooit en hem in de volle zon naast je handdoekje laat liggen, dan komt de zonnebrand alsnog in aanraking met warmte. Je zonnebrand bewaren in de ijskast zorgt er natuurlijk wel voor dat het product lekker koel is als je het opsmeert. (bron: mens-en-gezondheid)

Volledig scherm © kosteloos

De factor staat voor het aantal minuten in de zon

De factor van zonnebrandcrème is logischerwijs van belang. Neem je een te lage factor, dan heb je alsnog kans om te verbranden. Maar welke factor moet je dan nemen? En hoe lang kan ik dan in de zon? Als je zonder bescherming in de zon gaat liggen en je verbrandt na tien minuten, zul je met een zonnebrandcrème met factor (SPF) 4 na 40 minuten verbranden. Bij factor tien is dat na 100 minuten. De factor geeft dus aan hoeveel langer je in principe veilig in de zon kunt liggen. In de praktijk werkt het echter niet helemaal zo. Zand, (zee)water en zweet zorgen ervoor dat deze tijd aanzienlijk wordt verkort. Blijven smeren dus. (bron: Huidfonds)

Mensen met een donkere huid hoeven niet te smeren

Het klopt dat sommige mensen meer vatbaar zijn om te verbranden dan anderen. Dit komt door de hoeveelheid melanine in de huid. Het pigment absorbeert UV-straling. Maar de pigment in je huid is lang niet genoeg om je gedurende de hele dag te beschermen. Daarnaast is melanine minder effectief als het gaat om de UVA-straling, en het is juist die straling die dieper de huid ingaat.

Mensen met een donkere huid lopen ook risico op het krijgen van huidkanker als ze te lang in de zon zitten. Toch worden ze er niet altijd goed genoeg voor gewaarschuwd. Reclame voor zonnebrand staat volgens The Washington Post bijvoorbeeld veel vaker in tijdschriften die zich richten op lezers met een blanke huid, dan in tijdschriften die meer lezers met een donkere huid hebben. Hoewel de laatste groep minder huidkanker krijgt dan de eerste groep, is huidkanker onder mensen met een donkere huid wél veel dodelijker dan onder mensen met een blanke huid. Het gebrek aan bewustzijn over de gevaren van zonnestraling is hier volgens een studie uit 2006 een van de oorzaken van. Heb je een donkere huid en wil je de hele dag in de zon liggen? Smeer je dan goed in.

Waterproof is ook waterproof

Wanneer er op zonnebrandcrème waterproof of waterresistant staat, dan betekent dit dat de crème ook ín het water beschermt. Het is echter niet zo dat de zonnebrand blijft zitten tijdens het zwemmen. Na het zwemmen moet je dus gewoon weer smeren - zelfs als de crème waterresistant is. (bron: Radar)

Hoe warmer het is, hoe krachtiger de zon

Een aangename temperatuur zegt niets over de zonkracht. Zonkracht is een maat voor de hoeveelheid ultraviolette straling die in zonlicht zit en loopt van 1 tot 10. Vanaf 7 is behoorlijk hoog. Via knmi.nl kan je de zonkracht in de gaten houden. Ook als het koud is, bijvoorbeeld tijdens het skiën, kun je flink verbranden. UV-stralen kunnen namelijk ook van onderaf komen, bijvoorbeeld door reflectie op water, zand en sneeuw. (bron: consumentenbond)

Sommige zonnebrand beschermt mij de hele dag!

Dat is een mythe. Je leeft, dus je beweegt. Zweten, zwemmen, je aan- en uitkleden of afdrogen: je huid komt in aanraking met allerlei factoren, dus haal je de beschermlaag er op een gegeven moment weer af. Sommige crèmes zijn van betere kwaliteit, dus hechten beter aan de huid. Maar feit is: een keer per dag insmeren is lang niet genoeg. (bron: Radar)