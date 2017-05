Spullen de deur uit maakt echt gelukkig

Automatische piloot

Hein Zegers (master in psychologie) over de aanleiding van het onderzoek: ,,Steeds vaker liep ik mensen tegen het lijf, die zich afvroegen: waar zijn we mee bezig? Of: is dit het nu? Ze hadden het gevoel in de val te zitten en op de automatische piloot te leven. De term wonen in een hutje op de hei kwam in dat verband vaak voorbij. En wij wilden weten of soberheid en eenvoud zouden leiden tot meer geluk.''