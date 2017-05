Nederlands kookboek ONTBIJT wint prestigieuze prijs

Waarom een uitgebreid en diepgravend boek schrijven over de meest ondergewaardeerde maaltijd? Voor culinair journalist Mara Grimm was het eigenlijk een heel simpele keuze: ,,Ik vind het een leuke en vrolijke maaltijd. Als het even kan, ontbijt ik in bed met mijn zoontje. Zo begin je je dag alsof het zondagochtend is. Maar dan op een maandag.''



Ze is 'heel blij' met de prestigieuze prijs die ze gisteravond binnensleepte. ,,Het is de kers op de taart. ONTBIJT kwam elf maanden geleden uit en daar was ik toch best zenuwachtig over. Je weet natuurlijk niet hoe mensen er op reageren.'' Maar de kritieken waren niets dan lovend.



,,Het is tof dat een internationale jury het nu vergeleken heeft met andere boeken over ontbijten en dat dit de beste is. Dat geeft me de bevestiging dat het belangrijk is om goed en zorgvuldig een kookboek te maken.'' Want dat gebeurt lang niet altijd, ziet Grimm. ,,Het is waanzinnig hoe snel sommige boeken in elkaar worden gedraaid.''



,,Ik ben heel lang bezig geweest met dit boek: heel veel tijd, aandacht en research ingestoken. Vrienden van me riepen na een jaar 'jezus, ben je er nog niet klaar mee', lacht ze. ,,Als ik een boek over de 40 verschillende soorten granola's had uitgebracht, was ik een stuk sneller geweest.''