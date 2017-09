Na puur, melk en wit nu ook roze chocolade

De zachtroze chocolade, vandaag gepresenteerd in het Chinese Shanghai, wordt zonder kleur- en smaakstoffen gemaakt. De kleur zit van nature in de ruby-cacaoboon, aldus het Zwitserse bedrijf Barry Callebaut. Dat geldt ook voor de fruitige smaak, die volgens de organisatie doet denken aan bessen en zowel zoet als lichtzuur is.



Barry Callebaut maakt chocolade die gebruikt wordt in producten van bekende merken als Mars, Nestlé en Cadbury. Het kostte dertien jaar om het proces te ontwikkelen waarmee de ruby-bonen, die uit de hele wereld komen, hun specifieke smaak en kleur prijsgeven. Dat gebeurde in laboratoria in België en Frankrijk, onder meer in 's werelds grootste chocoladefabriek in het Oost-Vlaamse Wieze.