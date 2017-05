Maaien op de motor

bol.com Beter Bed: 'Technologie verandert winkelgedrag, dat vraagt nieuwe manier van denken'

12 mei ,,Goed geslapen?'', is het eerste dat algemeen directeur Debbie Klein van Beter Bed vraagt. Bij de marktleider in nachtrust - 84 filialen in Nederland, 10 in België - zijn ze klaarwakker. Het bedrijf heeft, in een branche die bij uitstek geschikt lijkt voor fysieke winkels, een succesvolle stap naar online gemaakt. Daarbij maakt Beter Bed ook handig gebruik van het verkoopplatform van bol.com.