Los jij de maandagpuzzel op? Hoe groot is deze schaduw

Cartoonist Betje: Ik wil laten zien hoe ouderschap echt is

10 april Trek je je als ouder net even terug in het kleinste kamertje van het huis, schuift zoonlief toch nog even een pak salami onder de deur door. ‘Mam, kun je dit open maken?’ Illustrator Liesbeth Ton (36) vat kleine zenuwinzinkingen en de mooie momenten van het ouderschap met een knipoog samen. Haar cartoons worden door Amerikaanse media de hemel in geprezen.