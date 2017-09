Klassieke bolides scheuren over circuit Zandvoort

In Zandvoort rijden al het hele weekend opvallende bolides over het circuit. Tijdens het jaarlijkse Historic Grand Prix scheuren klassieke racewagens over de baan en mogen racefanaten zich weer in de jaren '60 wanen. Gisteren raakte een coureur gewond tijdens het evenement. Leonard Stolh, eigenaar van een Porsche 911 RSR uit 1974, laat weten extra voorzichtig te zijn. ,,De eerste paar ronden let je extra op je veiligheid.''