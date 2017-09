Een penis is niet alleen nuttig voor de gebruikelijke activiteiten, hij waarschuwt ook als je ziek bent. Het is een slim orgaan, zegt uroloog en seksuoloog Cobi Reisman. ,,De penis is de antenne van het hart."

Reisman ziet ze al vijftien jaar dagelijks: de man en zijn penis. Vandaag zijn het er 34. Bij vier van hen doet hij een inwendig kijkonderzoek. Hij behandelt ook mannen met nierstenen, plasproblemen, prostaatkanker en erectiestoornissen.



,,Of met weinig zin!", zegt Reisman nogal nadrukkelijk. Om maar een stereotype onderuit te schoffelen: ,,De gedachte is dat mannen altijd zin hebben om te vrijen. Ready to shoot. Dat is niet zo. Hoezo mag de vrouw geen zin hebben en de man niet? Ik krijg er steeds meer stellen van wie de partner, man of vrouw, zegt: Hij heeft geen zin en dat stoort mij."

Fast and the Furious

Reisman kan het niet hard maken, maar het zou hem niet verbazen als een groeiend deel wordt lamgelegd door het tempo en de eisen van de hedendaagse maatschappij. ,,We zijn de hele dag bezig met onze e-mail, whatsappberichten en noem maar op. We hebben stress op het werk, geen tijd en dat alles maakt dat mensen steeds minder ruimte voelen om te ontspannen."



Dat combineert slecht met seks, zegt Reisman. ,,Voor goede intimiteit en seksualiteit moet je de tijd nemen. Het is niet allemaal the Fast and the Furious, en zeker niet in langdurige relaties."

Puzzel

Ook als de penis weigert, is dat bijna altijd een symptoom van een onderliggend probleem, zegt Reisman. Mentale overbelasting. Psychologische klachten. Een hormonale ontregeling. Schade aan de zenuwen. Of bijwerkingen van medicijnen. Voor Reisman is het elke keer een puzzel: wat is er loos?



Boven aan het lijstje staat een in potentie dodelijke aandoening: hart- en vaatziekten. Bij een patiënt met een erectiestoornis en overgewicht is Reisman alert. Als de patiënt ook blijkt te roken, een hoge bloeddruk heeft en weinig beweegt, gaan alle seinen op rood.



Reisman: ,,De vaatjes die de penis van bloed voorzien zijn kleiner en smaller dan de vaten die het bloed naar het hart brengen. Vaatproblemen zullen zich vanzelfsprekend eerst bij de kleine bloedvaten manifesteren. Bij de penis dus. Het is een waarschuwingssignaal."



Zo komt er dus geregeld een man bij de uroloog met een erectiestoornis die de spreekkamer verlaat met een verwijzing naar de cardioloog vanwege mogelijke hart- en vaatziekten. Het goede nieuws is dat met een gezondere leefstijl de erecties verbeteren, dat toont onderzoek aan.



Luister dus goed naar uw geslachtsorgaan, zegt Reisman. Het kan alarmeren. Het werkt, anders gezegd, als een kanarie in de kolenmijn. Of zoals Reisman het verwoordt: ,,De penis is de antenne van het hart. Dat heeft een dubbele betekenis. Enerzijds kan het een symptoom van een hartkwaal aangeven, anderzijds werkt de penis ook niet optimaal als het met het hart emotioneel gezien niet goed gaat."

Buikvet

Nog een signaal. Een erectiestoornis kan ook wijzen op een tekort aan testosteron, in de volksmond een mannenovergang. Reisman ziet steeds meer mannen met een laag testosteron. Het uit zich in moeheid, weinig zin in vrijen, minder baardgroei, pijnlijke spieren bij pogingen tot trainen en dus erectieproblemen.

De oorzaak is vaak duidelijk zichtbaar: te veel buikvet. ,,Buikvet is niet alleen maar vet, het is ook hormonaal actief. Simpel gezegd: testosteron wordt gemaakt uit cholesterol. Maar als er veel buikvet zit, zet een enzym het cholesterol om in het vrouwelijke hormoon oestrogeen en niet in testosteron. Het onderdrukt de eigen testosteronproductie."

Deze mannen krijgen van Reisman doorgaans testosteronsupplementen en het advies te sporten en af te vallen. Verliest hij gewicht dan worden de testosteronpillen afgebouwd. De bedoeling is dat het lichaam de productie van het mannenhormoon weer overneemt.

Slimme organen

Reisman gaat er eens goed voor zitten. Hij leunt achterover en hij legt in zijn stem iets van bewondering. Weten mensen eigenlijk wel dat de penis een slim orgaan is? Kent iedereen de buitengewone kwaliteiten van het mannelijk geslachtsorgaan? En die van het vrouwelijke trouwens ook, want 'het mechanisme en de werking is hetzelfde'.

Het slimme zit hem in de bloedtoevoer. ,,Kijk, als je loopt, stroomt er meer bloed in de benen, maar er gaat evenveel uit, dat is de circulatie. Bij de penis en de clitoris in opgewonden toestand werkt dat anders. Door de bloedtoevoer ontstaat een zwelling. Er loopt meer bloed in dan dat er uitgaat. Het zijn de enige twee organen in het menselijk lichaam die dat doen. Dat noem ik slimme organen.''

Geen zin in seks

Volledig scherm © Thinkstock Maar juist omdat alles zo precies staat afgesteld, werkt het vaak niet naar behoren. Tussen de 20 en 40 procent van de mannen heeft erectieproblemen en ongeveer 10 tot 15 procent heeft geen zin in seks, al is dit laatste volgens Reisman minder goed onderzocht.



Dat fenomeen overstijgt de slaapkamer. Mannen schamen zich. Ze veranderen soms ook, zegt de uroloog. Ze isoleren zich, ontwijken intimiteit. Hun partners worden er onzeker van. ,,Ze denken vaak: Hij vindt mij niet meer aantrekkelijk. Of: Misschien heeft hij een ander. Of: Ik ben niet leuk genoeg. Het geeft veel spanning in een relatie."



Veel stellen vermijden daardoor niet alleen seks, maar ook intimiteit. ,,De man denkt: Als ik ga knuffelen en zoenen, denkt mijn geliefde dat ik seks wil, maar ik kan het niet. De partner begint daarom ook maar niet met intimiteiten, want 'dan denkt hij dat ik seks wil en hij heeft een probleem'. Ze denken dus voor elkaar."

Injectie

Quote Mannen praten niet zo gemakkelijk over dat wat niet goed gaat. Lukt-het-wel-lukt-het-niet is funest voor de erectie Uroloog Cobi Reisman Het duurt gemiddeld een jaar voordat mannen met erectieproblemen naar een arts stappen. ,,Mannen praten niet zo gemakkelijk over dat wat niet goed gaat. Maar wachten met zoeken naar een oplossing bouwt de spanning op. Lukt-het-wel-lukt-het-niet is funest voor de erectie."



De uroloog en seksuoloog kan naar eigen zeggen bijna alle mannen helpen aan een (betere) erectie. Meestal met pillen en een goede begeleiding bij het gebruik ervan. Soms met injecties, een vacuümpomp of een operatie. Gecombineerd met een aangepaste leefstijl lossen deze remedies de meeste erectieproblemen op.



Overigens wordt het voorstel om injecties in de penis te zetten doorgaans niet met gejuich ontvangen. ,,Ik begin altijd over diabetespatiënten, die moeten ook insuline spuiten. Een injectie in de penis voelt hetzelfde als in de buik, geen man gelooft het, maar het is echt waar."

Beetje koud

Een injectie werkt uitstekend volgens Reisman. Er zit een combinatie van middelen in die leiden tot een versterkte bloeddoorstroming naar de penis. Binnen tien minuten staat hij. ,,Als iemand bang is voor de injectie, kan hij een vacuümpomp gebruiken. Dat werkt ook, maar het geeft een ander gevoel, want het zuigt het bloed naar de penis toe. De penis voelt dan raar aan, een beetje koud. Mannen moeten dat overigens niet met een stofzuiger uitproberen. Dergelijke curiositeiten gebeuren, ja."



Reisman is nog lang niet op de penis uitgekeken, alles behalve. ,,Ik behandel niet alleen de penis, ik behandel niet alleen de prostaat, ik behandel de persoon. Geloof mij, als je alleen de penis gaat behandelen, leidt dat gegarandeerd tot teleurstellingen."