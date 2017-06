De man fietst harder, een vrouw langer

Nederlandse mannen fietsen gemiddeld 50,9 kilometer per rit, de Nederlandse vrouw trapt zo'n 39,8 per keer weg. Dat blijkt uit onderzoek van Strava in opdracht van fietsmagazine Bicycling dat vandaag voor het eerst verschijnt. Mannen gaan met 26,9 kilometer per uur zo'n 5 kilometer harder dan vrouwelijke fietsers. Hun gemiddelde beweegtijd is 2 uur 3 minuten, bij vrouwen is dat 3 uur 9 minuten. Mannen fietsten gemiddeld in 2016 een afstand van 709.7 kilometer, vrouwen legden 367.7 kilometer af.



Vooral klimmetjes zijn populair al is het maar een brug of viaduct. Mannen overbruggen 138 hoogtemeters per rit, vrouwen 94. De meest bereden fietsplekken liggen in Limburg. Opvallend genoeg is niet de Cauberg de nummer één, maar de Pastoor Ruttenstraat in Wittem. Daar passeerden in 2016 145.284 renners.