'Zet 'm maar op tour.' Een straat verder werd ik bijna overreden door de bus

COLUMNRoze Tom inspireert. De Giro naar je hand zetten en niet betrapt worden op doping, dat is niet niks. Mogelijk dat onze Tom vanaf een Italiaanse berg naar me zwaaide, toen ik afgelopen weekeinde naar mijn fietsenman in Serooskerke ging. Voor een boutje, om mijn fietsstandaard goed vast te kunnen zetten. En oh ja, had hij misschien ook een foldertje van een e-bike?

Niet veel later stapte ik buiten met het eigendomsbewijs van een fonkelnieuwe Batavus met een accu op de bagagedrager. Voor een prijs… die mocht ik van mijn fietsenman niet doorvertellen.

Natuurlijk heb ik een proefrit gemaakt. 'Zet ‘m maar op tour’, was het advies. Een straat verder werd ik bijna overreden door de bus, die geen rekening hield met een door windkrachtje zes voortgestuwde e-biker. Je moet niet zelf duwen en stampen, je wórdt geduwd.

Dat gevoel, dat was lang geleden. Ik heb ooit leren fietsen op een rood tweewielertje. Gekregen van mijn opa, die Persilzegels had gespaard en daarmee een mooi exemplaar met terugtraprem voor me aanschafte. Het fietsen op zich had ik redelijk snel onder de knie.

Alleen het op- en afstappen, dat wilde niet lukken. Om aanvangssnelheid te krijgen gaf mijn vader me een goede zwiep, dan was ik meteen weg. Als we moesten stoppen kwam hij naast me fietsen, zodat ik me aan zijn jaspand staande kon houden.

We maakten een zondagse toer. Mijn vader kwam op zo’n tochtje altijd wel iemand tegen met wie hij het weer en de stand van het graan moest bespreken. Hij stopte. Ik peddelde voort op het fietspad naar Sintepier, opeens zonder anker.

In die luttele eenzame kilometers heb ik een heel rampscenario afgewerkt: mijn vader was me vergeten, ik kon nooit meer stoppen, richting Potjes, verder naar Sluis, de grens over, het mij nog onbekende België in, zouden ze me in het cachot gooien?

Even voorbij Nieuwvliet haalde pa me in. Hij viel bijna van zijn fiets van het lachen, toen hij mijn benauwde gezicht zag.