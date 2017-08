Voor Wybje moet nu een wereld opengaan

ColumnWybren… Hij had al veel eerder in dit hoekje moeten opduiken. Hoe gaat het toch met jullie kleinzoon, vroegen veel lezers, je schrijft nooit over hem.

Dat klopt. Omdat, ja, omdat iedereen verwacht dat het allemaal zonder meer goed gaat met hem. Want baby’s, die brengen toch altijd rozengeur en maneschijn?

Wybren is de mooiste en lekkerste kleinzoon ter wereld. Geboren op 5 december vorig jaar, zelfs de datum was op afstand speciaal.

Maar al ontluikend en opgroeiend volgde onze kleine man in het verre Amsterdam niet het dadelie-dadelie-pad. Zijn ouders moesten vaak met hem naar het ziekenhuis. Omdat hij een liesbreukje had, omdat hij last kreeg van epileptische aanvallen.

Zorgen, dus.

Maar daarnaast is er ook zoveel moois over Wybren te vertellen. Dit papier geeft geen geluid, maar als u hem kon horen lachen als we ‘klap eens in je handjes’ met hem doen, dan… ja dan. Of als u had gezien hoe hij de afgelopen weken voor het eerst niet met één, maar met twee handen de ring van zijn babytrapeze te pakken kreeg: u zou net als wij geapplaudisseerd hebben.

Het is me wat, zo’n kleine man.

We hadden in Middelburg een logeerkamer voor hem klaargemaakt. Compleet met tingeltangel boven zijn bed en een plankje met boeken. Met lezen kun je immers nooit te vroeg beginnen. Het heeft even geduurd voor hij vanuit Amsterdam de rit kon maken. Maar inmiddels is hij hier geweest, al twee keer, gelukkig. We hebben meteen maar met hem in het bos van Ritthem gewandeld, tot aan de poort van Fort Rammekens.

En zo groeit Wybren in ons leven. Misschien iets anders dan verwacht. Maar juist daarom des te intenser. Zijn epileptische aanvallen zijn nu goeddeels onder controle. Sinds twee weken heeft hij een bril, met een groen en blauw montuur. Wisten wij veel dat hij tot dan in een heel wazige wereld moet hebben geleefd. Zijn glazen zijn plus acht en plus negen. Er moet nu een wereld voor hem opengaan.