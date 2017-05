Het was maar een weekje Portugal. Vrij zuidelijk, net boven de Algarve, in de streek Alentejo. Vestingstadjes als Evora en Estremoz, ze zijn bijna te schilderachtig om te beschrijven. Witgekalkte muren, in tegeltableaus uitgevoerde straatnamen, aquaducten van vijf eeuwen jong die nog steeds functioneren. En vlaktes, uitgestrekt met veel dor gras, kurkbomen en vrijwel geen vee.

Leuk om te zien. Prachtig om mee te maken. Maar het kan niet op tegen de thuiskomst. Dat begint al in het vliegtuig, als je door een allemachtig petieterig raampje de contouren van de Zeeuwse kust ziet. Groen, blauw, gele stranden, is dat het Veerse Meer, de Oosterschelde?

Om niet al eigenheimerig over te komen, houd ik mijn enthousiasme maar getemperd. Evora, met de klemtoon op de eerste e, en Estremoz, waarbij je de z uitspreekt als sj, ze zitten nu in mijn hoofd en in mijn camera gevangen. En maken dat ik weer extra bewust zie hoe lekker sappig de vlaktes van de Sint Laurense Weihoek erbij liggen. Hoe heerlijk vruchtbaar de tarwevelden ogen, hoe gezond de aardappels hun weg naar het licht groeien.

En de musea, zult u zeggen, daar scoren de Portugezen toch wel punten? Nou, ik had best te doen met Carlos I, de laatste koning van Portugal. We zagen de schilderijen, waarop hij fier poseerde met een indrukwekkende sjerp over zijn buik gespannen. Niet veel later had hij een dodelijk gat in zijn lijf. Zijn beschadigde koets is bewaard gebleven.

Gisteren was ik een middaglang met abonnees van de PZC in het vernieuwde Zeeuws Museum. Ik hoor het mezelf denken: zo kan het dus ook. Mijn Zeeuwse ziel werd er gekieteld, met het gebed van Toorop, met de oudst opgezette orka ter wereld, met de overrompelende schelpenpanelen, met de in nieuw licht gevangen tapijten van de zeeslagen tegen de Spanjaarden.