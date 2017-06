Quote Ze keken me als buitenlander een beetje achterdochtig aan. Had ik dat mooie weer meegebracht? Nu de regendruppels zo dik naar beneden zwieren lijkt het bijna te sneeuwen. Engels voorjaarsweertje met hier en daar een rukwind. Engels, die gedachte komt op nadat ik afgelopen week naar sporen van Michiel de Ruyter zocht in Chatham, vlakbij Londen. Daar herdenken ze hoe onze Michiel 350 jaar geleden hun oorlogsvloot in puin schoot en tot de waterlijn afbrandde. Een heldendaad voor ons Zeeuwen. Voor de Britten een smadelijke nederlaag. En toch vieren ze de Tocht naar Chatham een ruime week lang uitbundig.

Rare jongens, die eilandbewoners. Ik reisde met de Shuttle onder het Kanaal van Calais naar Folkestone. Hoe het mogelijk is dat ze in hun koninkrijk nog steeds aan de verkeerde kant van de weg rijden, vraag ik me na eerdere vakantietrips niet meer af. Hun ponden en shillings blijven me ook een groot raadsel. Als ik contant betaal gooi ik een hoop munten op tafel, in de hoop dat de ontvanger eerlijk zijn bedrag samenstelt. In dat opzicht is de Brexit een overbodige exercitie, de Britten hebben gewoonweg nooit echt deel uitgemaakt van Europa.

Engels is ook heerlijk, overigens. Ik wandelde in een zonovergoten Broomhill Park in Rochester. Schaduw, shadow, het woord zong tussen alle grootouders die met zonhoedjes op hun terriërs en hun kleinkinderen uitlieten. Zoek de schaduw op, veel Engelsen hebben niet voor niets rossig haar en een kwetsbare huid. De zon past niet in hun voorjaarsschema. Ze keken me als buitenlander een beetje achterdochtig aan. Had ik dat mooie weer meegebracht?