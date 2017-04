Hulde voor de Oranjegezinde feestmakers

column Lijnen

5 april Overal waar je komt, lijken volle terrassen en blote basten de aanzeggers van het nieuwe seizoen. In Zeeland doen we dat anders, gelukkig. Natuurlijk wordt hier ook in de zon en in de luwte wel eens een T-shirt uitgetrokken. En vanaf een pas neergelegd strandterras zien we dat de Noordzee al een zomers tenue heeft aangenomen.