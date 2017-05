Geroosterd

column De Groe

3 mei Je vindt dingen waarvan je niet wist dat je ze kwijt was. Die zin hoorde ik deze week voorbij komen in een praatprogramma op televisie. Een nieuwbakken Kamerlid van de SP mocht zich voorstellen. Ze was archeologe en vertelde jubelend over een stukje touw van drieduizend jaar oud. Ik moest denken aan onze Uit de Zeeuwse Klei-schrijvers, één keer in de twee weken op woensdag: net zo begeesterd.