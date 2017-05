Dat is mooi. Ik heb overigens geen moment overwogen om in maart tomaatrood te stemmen. Als ik die archeologe eerder had gehoord, dan was ik misschien aan het twijfelen geslagen. Ze hield een warm pleidooi voor - geen verrassing - meer geld voor fundamenteel onderzoek. Als ik de staatskas beheerde, wist ik het wel.

Want dingen vinden waarvan je niet wist dat je ze kwijt bent, dat is nou echt een feest. Bij het schrijven van dit hoekje overkomt het me nogal eens. Dat je door een nieuwsbericht over dolende walvissen in onze Noordzee opeens een halve eeuw terug in de tijd voor de zwartwit-televisie naar Moby Dick zit te kijken. Je voelt de kussens van de fauteuil, waarvan de rugleuning kon worden versteld met een stok, die in speciaal daarvoor uitgezaagde gootjes in de leuning paste. Die gootjes waren niet diep genoeg, zodat de stok er met enige regelmaat uitschoot en je in één klap in lighouding terecht kwam.