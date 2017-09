De Groe had alleen maar jonkies in het veld

column jan van dammeHerfst in het westen. Zeg maar Aardenburg. De ene bui had zich nog maar net ontladen, of de volgende ontnam alweer elke illusie op een droge voetbalwedstrijd. Het zal 1965 zijn geweest. Of 1966. In elk geval nog ruim voor ik me op het Koningin Wilhelmina Lyceum in Oostburg mocht melden.

Ik bevond me nog in het prille begin van mijn carrière als keeper van Groede. Voetbalschoenen had ik, scheenbeschermers en handschoenen. De eerste trainingen bestonden vooral uit veel rondjes rond het veld lopen. Daarvan zag ik al meteen het nut niet in. Hoe je een bal geacht werd tegen te houden leerde ik in zwart-wit van de televisie. Gert Bals, Jan van Beveren, Eddy Pieters Graafland: ze lieten zich in de richting van de bal vallen en hadden hem verrassend vaak klemvast.

Dat kon ik ook.

Hoe het in de Kikkerstad met de onderlinge leeftijdsverschillen zat, durf ik niet te zeggen. De Groe had alleen maar jonkies, zoveel weet ik wel. We speelden twee keer een half uur op een volledig veld.

Ik stond in een modderbad voor mijn doel. Vallen deed ik. Maar het hielp weinig. Mijn herinnering zegt dat de eindstand 20-0 voor Aardenburg was. Nu ik dat terugreken slaat de twijfel toe. Twintig goals in zestig minuten, dat is een gemiddelde van één doelpunt per drie minuten. Dat kan niet. We moesten toch ook de bal uit het net vissen, weer terugbrengen naar de middenstip en aftrappen. Daar ben je vast meer dan drie minuten per doelpunt mee bezig.

Toch?

Na alle interlandgeweld van de afgelopen week kwam die bemodderde titanenstrijd in Aardenburg me weer voor ogen. Zouden de Leeuwen van Oranje zich ook zo gevoeld hebben nadat de Fransen hen alle hoeken van het veld hadden laten zien? Wij zaten op de terugweg een beetje beteuterd in het door één van de vaders geleende personeelsbusje. Je hebt er niet veel tegengehouden, zeiden mijn teamgenoten. Ik hoop dat ik geantwoord heb dat zij er niet veel hadden ingeschoten.