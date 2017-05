Merkwaardig, hoogst merkwaardig. Als er bij die woorden geen belletje gaat rinkelen, dan is de Schaduw waarschijnlijk aan u voorbij gegaan. Inspecteur bij de Franse politie, klein van stuk met een alpinopet. Charles C.M. Carlier, hoeder van weduwen en wezen. Zijn C staat voor Coriolanus, de M voor Macchabeus.

De Schaduw komt uit het brein van de Friese schrijver Hans van der Kallen, afgekort als H van der K, wat uiteindelijk het pseudoniem Havank opleverde. Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw was Havank een bestseller.

Ik moest aan de Schaduw denken, nu onze Zeeuwse Havankverzamelaar Peter H. de Dreu in het Bevelandse Driewegen zijn collectie van de hand doet. Een leven lang heeft hij verzameld. Meer dan achthonderd boeken, ruim tien meter boekenplank. Die gaan nu naar Leeuwarden.

Eind jaren zestig, toen ik in West-Zeeuws-Vlaanderen aan het puberen sloeg, was er voor mijn leeftijd weinig leesbaars voorhanden. Pim Pandoer en Arendsoog hadden afgedaan, Ward Ruyslinck en de Zeeuwse verhalen van Jacques Hamelink waren net een stap te ver. Mijn schoonbroer Johan, zelf een begenadigd verteller, leidde me in die onbestemde tussenjaren binnen in de wereld van Charles C.M. Carlier.

Dat was een schot in de roos. Ik zie nog altijd de Schaduw op een stormachtige herfstavond op weg naar een kasteel aan de Bretonse kust. Zijn pistool en een doos Willem II Nobel-sigaren onder handbereik. Naast hem zijn bloedmooie liefde Aranea. In het kasteel dwaalt hij in zijn van krijgshaftige taferelen voorziene pyjama door de gangen. Op zoek naar de boef, de moordenaar. Die maakt hij onschadelijk met zijn van een staalplaat voorziene alpino. Het is maar goed dat hij zijn schoenen met ingebouwde stiletto's niet aan heeft - ze komen tevoorschijn als hij met zijn hakken tegen elkaar klikt.