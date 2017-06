Armen wijd, benen wijd, het verstand op nul

COLUMN 'Zet 'm maar op tour.' Een straat verder werd ik bijna overreden door de bus

24 mei Roze Tom inspireert. De Giro naar je hand zetten en niet betrapt worden op doping, dat is niet niks. Mogelijk dat onze Tom vanaf een Italiaanse berg naar me zwaaide, toen ik afgelopen weekeinde naar mijn fietsenman in Serooskerke ging. Voor een boutje, om mijn fietsstandaard goed vast te kunnen zetten. En oh ja, had hij misschien ook een foldertje van een e-bike?