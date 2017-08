Windparken Zeeland schieten omhoog

POLL Natúúrlijk geven we een fooi; hoewel, dat is niet meer zo vanzelfsprekend

24 augustus VLISSINGEN - Voor Eshter Vuijk en Stefanie Velders uit Oost-Souburg is het geen vraag: túúrlijk krijgt de serveerster straks een fooi! Maar voor het (groeiende) deel van de Nederlanders dat met pin betaalt, is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend meer. Het aantal fooien is met ongeveer de helft gedaald, schat Niek Damen van strandpaviljoen Pier 7 in Vlissingen.