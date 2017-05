Vijfde ster voor fietsprovincie Zeeland

Om het jaar brengt het Landelijk Fietsplatform een kwaliteitsmonitor fietsregio's uit. Vandaag verschijnt die van 2017, bevestigt Anita Bakker, coördinator voorlichting en promotie van het Fietsplatform. Ze wil niet bevestigen dat Zeeland dan de felbegeerde vijfde ster krijgt uitgereikt.

Toch wijst alles daarop. Afgelopen vrijdag liet gedeputeerde Carla Schönknecht de Statenleden in de commissie ruimte weten dat er nieuws zat aan te komen over het streven van de provincie om een vijfde ster in de wacht te slepen. Zeeland heeft er sinds jaar en dag vier.

In december trok het dagelijks provinciebestuur ruim 200.000 euro uit om voorzieningen te realiseren die nodig zijn voor de vijfde ster. Dat ging grotendeels in de vorm van vouchers, waar het bedrijfsleven nog eens hetzelfde bedrag bij moest leggen. Met inspiratiesteigers, opstappunten, oplaadzuilen en overzichtspanelen moest Zeeland nog net een ietsje aantrekkelijker worden voor fietstoeristen. "We zijn natuurlijk al een vijfsterrenfietsprovincie", zei Schönknecht toen, "maar we willen de landelijke erkenning."

Die inspanningen hebben resultaat gehad. Waarom zou je immers de Statenleden op nieuws voorbereiden als Zeeland ondanks alle investeringen op vier sterren blijft steken? En het is ondenkbaar dat er een ster vanaf gaat. Toch wil ook Schönknecht het nieuws nog niet bevestigen. Ze geeft aan dat het vandaag bekend wordt gemaakt. Anderen in de Middelburgse Abdij bevestigen - anoniem - wel dat de vijfde ster binnen is.

De kwaliteitsmonitor is een benchmark die fietsregio's wil prikkelen het recreatieve fietsen naar een hoger niveau te tillen of daar te houden. Twee jaar geleden verscheen de laatste, waaraan elf provincies meededen (alleen Flevoland niet). Friesland en Drenthe scoorden toen het best, ze hadden genoeg punten voor vijf sterren. Zes provincies scoorden vier sterren. In het klassement stond Zeeland toen vijfde, achter Utrecht en Overijssel. Vandaag wordt ook duidelijk hoeveelste Zeeland staat op de nieuwe ranglijst.