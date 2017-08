Van Drongelen geniet na van sterk debuut bij HSV

HAMBURG - Rick van Drongelen voelde zondag aan zijn lichaam dat zijn debuut in de Bundesliga er flink had ingehakt. De pas 18-jarige verdediger verruilde tweeënhalve week geleden Sparta voor HSV en begon zaterdag in de eerste competitiewedstrijd meteen in de basis. De jeugdinternational maakte de negentig minuten vol, won met HSV van Augsburg (1-0) en kreeg goede kritieken. ,,Het was echt een belevenis, de adrenaline schoot door mijn lichaam’’, vertelde Van Drongelen.

Terwijl hij zondag aan het begin van de avond televisie zat te kijken, werd hij nog een keer geconfronteerd met het verschil tussen de eredivisie en de Bundesliga. ,,Ik keek naar Sparta-PEC Zwolle en zag dat het tempo in de slotfase wegzakte’’, aldus Van Drongelen. ,,Daar was zaterdag bij ons geen moment sprake van. Ze blijven hier gaan, tot de allerlaatste seconde. Het is constant omschakelen, van achter naar voren en weer terug. Ze razen hier over het veld.’’

Hoewel hij nog helemaal niet zo lang bij de club onder contract staat, bleef Van Drongelen zaterdag knap overeind. Vorige week verloor HSV in de DFB Pokal nog met 3-1 van het twee klasse lager acterende VfL Osnabrück en bleef Van Drongelen op de bank. Afgelopen week merkte hij tijdens de trainingen dat hij wel eens in de basis zou kunnen starten tegen Augsburg. Van Drongelen werd door trainer Markus Gisdol als linksback geposteerd, tegen het Augsburg van onder anderen Alfred Finnbogason (ex-Heerenveen) en voormalig Heerenveen- en AZ-speler Jeffrey Gouweleeuw.

Waar zij teleurgesteld afdropen, vierde de Axelaar op het veld van het Volksparkstadion de eerste driepunter. ,,Ik heb wel een goede wedstrijd gespeeld’’, zei de verdediger. ,,Het is prachtig dat ik deze kans heb gekregen van de trainer en dat hij vertrouwen in me heeft. We hoeven van hem ook niet altijd het beste spel te laten zien, als we maar voor elkaar door het vuur gaan. Dat gebeurt ook in dit team.’’