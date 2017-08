Grote brand bij Esso in de Botlek

De brand lijkt onder controle, aldus een woordvoerder van de politie. ,,Er is in elk geval geen sprake van escalatie. We krijgen het straks definitief te horen. Er kan inmiddels ook met zekerheid worden gezegd dat er geen gewonden zijn"

Oliegeur

Volgens berichten op sociale media is er sprake van een sterke oliegeur. Het luchtalarm is in tegenstelling tot eerdere berichtgeving niet afgegaan, wel klonk het alarm op het terrein zelf. De brandweer heeft opgeschaald tot GRIP 2, nadat er in de raffinaderij alarm is geslagen. GRIP 2 houdt in dat de omgeving van de brand last kan hebben van de vlammen.