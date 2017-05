Drukte op Zeeuwse wegen verwacht met Hemelvaart

De afgelopen vijf jaar was deze hemelvaartuittocht in heel Nederland goed voor gemiddeld 315 kilometer file. Normaal staat er woensdagavond maximaal 200 kilometer. Dit jaar verwacht de VID alleen al op de snelwegen opnieuw 300 kilometer file. De langste files ontstaan in het midden en het zuiden van het land: denk aan de A58, de A1 en de A28. Ook voor de boot naar Texel ontstaan wachtrijen.