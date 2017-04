De kroket is de lekkerste snack

Een gezonde snack? Daar kun je over twisten, want de jas is van (biologisch) paneermeel en de kroket moet natuurlijk in het frituurvet. Voor de rest is de Black Angus-kroket puur natuur, want afkomstig van de enige Zeeuwse rundveehouderij met een certificaat van Skal, de officiële toezichthouder op biologische productie.