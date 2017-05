blogOmdat ik alle trainingen die mij wel leuk leken wilde uitproberen, sloot ik zaterdag aan bij de recreantentraining AV’56 in het park bij de Hollandse Hoeve. Wat ik even vergeten was, was dat de training al om 08.30 uur begon. Daar kwam ik achter toen ik de avond ervoor terug was van het Bevrijdingsfestival in Vlissingen en mijn wekker zette. Toch stond ik zaterdagochtend vroeg braaf paraat. Ik kende zowaar al vijf deelnemers!

We begonnen met een rondje warmlopen door het park. Langs de schapenweides, richting de bruggen en heuveltjes in het midden. Daar was het tijd voor drie rondes, ieder op zijn/haar eigen tempo. Héérlijk, die heuvels… Met de Skigym deze winter was ik ook al zo’n groot fan (maar niet heus). Je probeert ze langzaam op te lopen en weer wat te remmen als je naar beneden gaat. Maar in een cadans komen lukt natuurlijk niet.

Ik besloot rustig te beginnen. Hoewel ik ook weer niet als laatste wilde eindigen. Op mijn comforttempo haalde ik zeker twee trainingsgenoten in, maar toch sloot ik als laatste aan bij de groep. Hoe kon dat nu? Bij de rondjes die volgden kwam ik erachter dat anderen eerder ‘afzwaaiden’. Aha! Ik besloot dat niet te doen. Ook om een goed beeld van mijn tempo t.o.v. de rest te krijgen.

Twijfels

Na de heuvels kwam nog een rondje op tempo lopen, de dijk aan het einde van de weg op en afrennen, een rondje waarbij we de heuvel langzaam op gingen en die snel afdaalde. Tot slot jogden we nog zes minuten rondjes, voor de helft in een bospaadje dat steeds nauwer werd. De hypochonder in mij kwam direct haar boven: zouden er teken zitten?? Gelukkig had ik nog een lange broek aan en een shirt met mouwtjes. Toen de zes minuten voorbij waren, zat de training erop. En daarmee ook het testen van trainingen die ik misschien wil doen.

Even overwoog ik nog ook op zaterdagochtend te komen joggen. Ondanks dat het erg vroeg was, vond ik joggen tussen die bomen wel heel fijn. Nadat ik mijn twijfels overlegde met de trainer, besloot ik toch bij het bootcampen te blijven. Als ik mijn tempo wil gaan verhogen moet ik naast conditie ook spieren trainen. Daarnaast is alleen hardlopen ook wel erg eenzijdig. Voorlopig houd ik het dus bij de baantraining op maandag, zelf joggen in het midden van de week en bootcampen op zaterdagochtend. Fijn dat ik dat met zekerheid in mijn agenda kan gaan schrijven. =)

Wandelsnelheid

Ik kon maandag niet naar de recreantentraining (avonddienst), dus ben ik ’s ochtends zelf een stukje gaan joggen. Dit keer een intervaltraining van zes keer vijf minuten joggen met één minuut wandelen tussendoor. Ondanks dat het weer broeierig aanvoelde buiten en het wisselvallig leek, was het toch een lekker rondje. Gemiddeld liep ik 7,24 kilometer per uur (inclusief in- en uitwandelen) en heb ik 5,9 kilometer afgelegd in 48,51 minuten.

Later in de week was het tijd voor mijn duurloopje. Een vriendin van me wilde wel gezellig mee, maar zij wandelt normaal gesproken. We besloten deze work-outs eens te combineren. Zij liep in een hoog tempo en ik jogde enorm langzaam. Eens zien hoe dat aanvoelde. In totaal liepen we samen gemiddeld 5,95 kilometer per uur. We konden lekker bijkletsen en ik voelde aan het einde van het rondje dat ik nog wel een heel stuk verder kon.