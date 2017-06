Takkenweer, maar PR!

blogIk dacht eerst dat ik me minder goed inzet bij het bootcampen omdat ik steeds minder last heb van spierpijn. Maar misschien word ik wel gewoon sterker. Dat kan natuurlijk ook. Ik ontwikkel in ieder geval al eelt op mijn handpalmen van het opdrukken. (Of er al duidelijk meer armspieren zijn, durf ik nog niet te bevestigen.)

Zaterdag hadden we weer les van Kelney. Het eerste stuk jogden we behoorlijk door richting de fietstunnel. Muurzitten, ofwel ski-oefeningen in mijn beleving. Een aantal keer zochten we de verzuring op, eerst met twee benen op de grond, later afwisselend met één. Daarna was het tijd om naar ‘the circle of doom’ te vertrekken, zoals trainer Kelney het vrolijk verwoordde.

Vers bloed

Daar hoefden we gelukkig niet op de betonblokken te springen, maar deden we verschillende oefeningen zoals opdrukken. Ik wenste dat ik handschoentjes had, mijn handpalmen deden meer zeer dan mijn schouders. Tere typhandjes, zullen we maar zeggen.

We hadden deze week ook twee nieuwe aanwinsten. Beide zijn ze jonger dan ik, best een leuke verandering. Een meid van zo’n zeventien jaar kwam met haar vader mee; zij wilde dat anderhalf uur bootcampen wel eens meemaken. Een jongeman, ik schat hem rond de 18 jaar, was er ook voor het eerst. Hij deed enorm fanatiek mee met alle oefeningen, soms tot hij bijna in elkaar zou storten. Bikkel hoor! Die zal zondag vast niet zo soepel als anders zijn bed zijn uitgesprongen. ​

Het was natuurlijk ook weer tijd voor oefeningen met de autobanden. Deze keer waren ze gelukkig niet nat. (Madame Mietemeut hier.) Omdat we met zo’n grote groep waren, werkten we in tweetallen. De band overgooien (met een rechte rug!), de band doorgeven terwijl je rug aan rug staat, opdrukken, sit-ups, etc. Het kwam allemaal voorbij.

De countdown op het einde (video) was helemaal killing: in- en uit de banden springen, de heuvel op rennen en weer terug joggen. In het begin gaat het prima, maar bij ronde vier van de vijf ben je toch behoorlijk kapot kan ik je vertellen.

Niet storen

Omdat het maandag Tweede Pinksterdag was, ging de recreantentraining bij AV’56 niet door. Dat hinderde niet, ik liep zelf wel een rondje. Ik zette de IntervalTimer app op zes keer vijf minuten joggen. Runkeeper, de activity tracker en de Nike+ app op mijn iPod waren ook geactiveerd, muziekje in de oren: ik kon vertrekken. Best een hele lijst eigenlijk, als ik het zo opnoem.

Ik wilde eens een ontspannen loopje, dus zette ik de ‘Niet storen’- optie (het maantje) mijn telefoon aan. Hartstikke handig: geen mailtjes, appjes, Facebookmeldingen etc. Maar dus ook geen snel piepje, koekoek en zoemer van de IntervalTimer app… Daar kwam ik net te laat achter. Toen ik het inwandelen wel erg lang vond duren, keek ik op mijn mobiel. Ik mocht al twee van de vijf minuten joggen. Verdorie. Ik zette aan.

App roller coaster

Mijn innerlijke klok deed het prima, want toen de volgende interval alweer een minuut bezig was, vroeg ik me af of ik niet weer eens zou moeten wandelen. Zucht… Het gevolg was dat ik de helft van de tijd met de telefoon in mijn hand heb gejogd. Bluetooth heb ik per ongeluk ook nog even uitgezet, zodat de activity tracker mijn hartslag een stuk niet meer kon meten. Handigheid is niet te koop. Note to self: voortaan bij een intervalloop enkel mijn telefoon gebruiken (voor de muziek) en bluetooth aan laten voor de activity tracker. Je begrijpt dat het maandag geen ontspannen loopje meer is geworden, hoewel mijn tijd niet slecht was.

Misschien is zo’n sporthorloge helemaal zo gek nog niet. Ik heb mijzelf er een beloofd als ik mijn streefgewicht behaald heb. Vanaf dan wil ik namelijk mijn tempo gaan verhogen naar tien kilometer per uur gemiddeld. En daarvoor moet ik mijn hartslag in de gaten kunnen houden tijdens het joggen, is me verteld. Een losse hartslagmeter is ook een optie natuurlijk, maar dan komt er nóg een gadget bij. Tot die tijd kan ik mijn intervallen ook met Runkeeper plannen (al moet ik nog wel uitzoeken hoe dat moet). Dat scheelt weer een app.

In dubio

Eigenlijk was ik van plan woensdag mijn duurloopje te doen. Maar vanwege de harde wind, spetters die soms vielen en vooral het risico een tak van één van de instabiele populieren op mijn dak te krijgen, zag ik er toch maar van af. Daarnaast had ik zo’n bui waarin ik nergens zin in had. Er speelde van alles door mijn hoofd. Juist dan zou je moeten gaan joggen natuurlijk. Lekker de gedachten ordenen. Ik had mijn la met sportkleding al geopend. Maar toen er weer verse druppels, aangevoerd door een flinke rukwind, op het raam kletterden besloot ik er toch vanaf te zien. Morgen beter.

En dat klopte gelukkig. Het was zo’n twintig graden en windstil toen ik donderdagavond de deur uitstapte. Er zou onweer in aantocht zijn, maar het was nog stilte voor (en na) de storm. Het enige dat ik van de naderende donderwolken heb gemerkt, was dat er óveral beestjes waren. Wat me ook opviel was dat er overal takken lagen langs de weg. Sommige waren zo dik als mijn pols! Ik was toch wel blij dat er daar niet één van op mijn hoofd beland is. Dat had zomaar gekund, als ik er woensdag op uit was gegaan.

PR!

En blijkbaar gedij ik goed op naderend rotweer, want volgens Runkeeper heb ik mijn snelste training tot nu toe gelopen! Een persoonlijk record! Jaja! Het ging donderdag weer bijna net zo makkelijk als mijn duurloopje vorige week. Nog even en ik moet een nieuwe lus aan mijn rondje toevoegen. Dat zou dan echt voor het eerst zijn. De vorige twee keer (jaren terug) toen ik met hardlopen was begonnen, bleef ik dit rondje volhouden. En toen ging het, als ik het me goed herinner, ook een stuk moeizamer. Voorheen haalde ik het hele rondje telkens net wel, net niet. Nu heb ik al twee keer op rij dat ik voel dat ik nog best een stukje aan mijn ronde kan toevoegen. En dat voelt goed, kan ik je vertellen.